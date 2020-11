Raad & Daad

Wanneer vertel je de baas over je relatie met je collega?

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering Marthe (38)*, producent bij een multimediabedrijf. ‘Vlak voor de lockdown dit voorjaar heb ik gevoelens gekregen voor een collega. Na de lockdown zijn we gaan afspreken en sindsdien is het aan. Nu het serieuzer wordt tussen ons vraag ik me af: wanneer vertellen we het onze chefs?’