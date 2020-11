Levensmiddelen

Een tijdje vasten, slaat dat ergens op?

Het idee dat een tijdje niet eten gezond kan zijn, onlangs belicht in ‘The Goop Lab’ van Gwyneth Paltrow, op Netflix, heeft iets radicaals. Maar in feite is ons lichaam gebouwd op schaarste. Een beetje onthouding past in ons natuurlijk ritme, zeggen experts. Te gek moet je het natuurlijk niet maken. ‘Ik zou nooit langer dan tien dagen vasten.’