Cultuur

Bob Ross: tv-schilder, cultheld, slimme ondernemer

Op tv schilderde hij in de jaren tachtig en negentig het ene na het andere landschap bij elkaar. Zijn oeuvre telt naar schatting 30.000 werken. Bob Ross was de ultieme schilderkiloknaller. En nee, serieuze kunst kun je zijn mierzoete kitsch niet noemen. Toch gaat Museum More nu veertig werken tentoonstellen. Dat is interessant, omdat Bob Ross’ technieken ons wel degelijk iets kunnen leren. Kijk maar naar werken van grote namen als Picasso, Jan van Goyen en Max Ernst. Die deden soms precies hetzelfde.