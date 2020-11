Het gesprek van je leven

Lodewijk Asscher over zijn gesprekken met Wim Kok

Lodewijk Asscher voerde een aantal gesprekken met Wim Kok over de politiek en omgaan met verlies: ‘Bij een publieke nederlaag zit schaamte, het gevoel “iedereen zal dat nu wel aan me zien”. Het is heel empathisch dat zo’n groot man vertelt hoe je daarmee omgaat.’