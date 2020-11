Raad & Daad

Moet ik een dure arbeidsongeschiktheids-verzekering nemen?

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Felix (56)* zette recentelijk de stap naar zelfstandig ondernemerschap in de mediawereld. ‘Ik heb een flinke buffer en mijn vrouw heeft ook een prima inkomen. Toch knaagt het aan me dat ik ‘iets’ voor mijn gezin moet regelen voor de situatie van arbeidsongeschiktheid.’