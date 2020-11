Essay

Kerstmis, het zijn maar twee dagen...

Kerstmis was altijd al een feest vol ambivalenties, maar onder normale omstandigheden poetsten we die zo’n beetje weg. Laten we dit jaar een andere kerst vieren, stelt predikant Joost Röselaers voor: laten we de ambivalentie aangrijpen om een echt gesprek te voeren.