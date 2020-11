Interview

Interview sopraan Lenneke Ruiten: ‘Dit vak is veel te mooi’

De zangcarrière van Lenneke Ruiten verliep tot voor kort als een droom: de Nederlandse sopraan behoort tot de meest gevraagde operazangeressen ter wereld. Toen kwam de coronacrisis: op 12 maart werd al haar werk afgezegd. Een kleine week later ontdekte ze dat ze in verwachting was. Ruiten over ‘het gekste jaar’ uit haar loopbaan. ‘Je doet een concert niet alleen, je doet het met het hele publiek.’