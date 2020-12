Raad & Daad

‘Hoe blijft onze bedrijfscultuur intact?’

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Paul (49)* wil weten hoe hij zijn bedrijfscultuur in stand houdt nu zijn medewerkers thuiswerken. ‘Ik maak me zorgen over onze bedrijfscultuur. Wat gebeurt daarmee nu we elkaar niet meer dagelijks tegenkomen op kantoor?’