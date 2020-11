Het gesprek van je leven

Chantal Vergouw (Interpolis) leerde veel van haar opa’s

Doordat Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis, al jong niet meer thuis kon wonen, speelden haar opa’s een belangrijke rol in haar leven. Ze voerde veel gesprekken met hen, over ondernemen, het leven en het goede doen. ‘Het is de grond waarin ik wortel: de woorden van deze mensen, vanuit een totaal ander wereldbeeld.’