Raad & Daad

‘Ik heb nooit een duidelijk doel gehad in mijn loopbaan’

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Martijn* (44), online­marketeer bij een uitgeverij. ‘Door privéomstandigheden heb ik mijn studie niet afgemaakt. Sindsdien ben ik van de ene in de andere baan gerold, zonder duidelijk doel voor ogen. Ik vind mijn huidige werk best leuk, maar hoe ontwikkel ik alsnog een toekomstvisie?’