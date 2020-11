Persoonlijk

Hoe ga je om met psychische problemen op het werk?

Bijna de helft van de Nederlanders krijgt last van een psychische aandoening. Daarmee is het ook een probleem op het werk. Moet je daar nou wel of niet open over zijn? En hoe pak je dat aan? ‘Ik was bijna jaloers op de collega met kanker, zij kreeg medeleven.’