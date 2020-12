Persoonlijk

Een kostbaar geschenk: een nieuwe nier

Tom Verbeek (32) kreeg een nier van zijn vader, Jan (62), redacteur bij Het Financieele Dagblad. Broer Vincent (29) was ook in beeld als donor. Relaas van een familie in een mentale achtbaan, die ook nog eens vlak voor zijn hoogste punt tot stilstand werd gebracht door corona.