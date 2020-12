Persoonlijk

Strafrechtadvocaat Natacha Harlequin over racisme, haar gesprek met Johan Derksen en kwetsbare cliënten

Natacha Harlequin heeft een intens jaar achter de rug. Ze heeft een drukke praktijk als strafrechtadvocaat en vertolkte het gematigde geluid in het racismedebat. Ook kreeg ze een eigen tv-programma, dat alweer snel sneuvelde. Ze is vast van plan zich te blijven roeren in het publieke debat. ‘Ik wil de generaties na mij laten zien dat we in gesprek moeten blijven.’