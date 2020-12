Cultuur

Kunstenaar Joseph Sassoon Semah zoekt naar het verloren paradijs

Joseph Sassoon Semah was nog een baby toen zijn familie moest vluchten uit Bagdad. Zeventig jaar later probeert de kunstenaar de Joodse wijk van zijn geboortestad te reconstrueren. De houten maquettes zijn te zien in het Kunstmuseum in Den Haag.