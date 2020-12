Persoonlijk

Hoopvolle beelden voor het nieuwe jaar

Wat is je hoop, je wens voor het nieuwe jaar? FD Persoonlijk legde deze vraag voor aan vijf illustratoren. Ze gingen digitaal aan de slag of met verf of stiften. Het resultaat zie je op de volgende pagina’s. ‘Ik hoop dat we elkaar in 2021 weer naar hartenlust mogen knuffelen.’