Tech en media

Tips voor videobellen die je echt nog niet kende

Wie de afgelopen maanden overleg heeft gevoerd via Teams, Zoom, Google Meet en andere videokanalen, weet: digitaal vergaderen is slopend. Nu de vakantie achter de rug is en we weer achter het beeldscherm kruipen, is het tijd voor verandering. Met deze tips heb je betere onlinemeetings.