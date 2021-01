Persoonlijk

Samen zingen, dansen, fietsen en lachen

Hoeveel vrienden kan een mens hebben? En wat maakt een vriendschap waardevol? In een negendelige serie buigen deskundigen uit verschillende disciplines zich over het fenomeen vriendschap. Deze week: primatoloog en evolutiebioloog Robin Dunbar. ‘Er is een essentieel verschil in mannen- en vrouwenvriendschappen.’