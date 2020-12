Het samenstellen van de onze wekelijkse fotorubriek In beeld is een van de leukste onderdelen van mijn baan als redacteur beeldende kunst. Op zes pagina’s, soms zelfs meer, presenteren we werk van een fotograaf die we bewonderen. Harde selectiecriteria zijn er eigenlijk niet, behalve dat de fotografie ons moet raken. We moeten het mooi of interessant vinden, en het liefst natuurlijk allebei.

Dat zijn heerlijk subjectieve criteria. Maar het betekent ook dat we de enorme reikwijdte van de fotografie kunnen verkennen, van documentaire- tot portret- en reisfotografie, van hard realisme tot uiterst kunstzinnig. De speurtocht naar mooi beeld leidt langs galeries, musea en fotofestivals, maar langs fotoacademies en Instagram. Soms ook kloppen fotografen zelf bij ons aan.

Natuurlijk werd ook de fotografie geraakt door de coronacrisis. Galeries gingen dicht en tentoonstellingen werden opgeschort. Maar er was ook nog andere covid-invloed: het plaatste bestaande foto’s in een nieuwe, verassende context. Denk aan reisfotografie, die de kijker in deze coronatijden nog sterker dan voorheen een mogelijkheid biedt om te ontsnappen aan het dagelijks leven.

Nog voor de coronacrisis ons land hard raakte, brachten we een fotoserie van Martin Roemers , die jarenlang heeft gespeurd naar de resten van de Koude Oorlog in West-Europa. Dat varieert van verlaten schietterreinen en kazernes tot ondergrondse bunkers zoals we die vooral kennen van de schurken uit James Bondfilms.

Foto: Martin Roemers

Landschapsfotograaf Loek de Vries maakte een serie waarin hij onderzoekt hoe relatie van de mens met het landschap in de loop der eeuwen is veranderd. Een vraag die dit jaar actueler is dan ooit, nu we en masse ‘ontsnappen’ naar de natuur.

Foto: Loek van Vliet

De jonge fotograaf David van Dartel had de pech dat een expositie van zijn werk precies samenviel met de eerste lockdown. Maar aan de andere kant was de timing perfect, want zijn werk gaat over vrijheid en buiten zijn. Hij fotografeert al jaren zijn vrienden op Vlieland. Het plezier spat van de foto’s en de weidse landschappen zijn niet alleen prachtig, maar ook jaloersmakend voor thuis opgesloten kijker.

Foto: David van Dartel

Ook het werk van Aatjan Renders kreeg door de coronacrisis een verrassend actuele lading. Renders is al lang gefascineerd door maskers. De afgelopen jaren vroeg hij kunstenaars om een masker te maken, waarna hij ze met hun masker fotografeerde. De foto’s maakte hij dus al voor corona, maar dit jaar was natuurlijk het uitgelezen moment om die met de buitenwereld te delen.

Foto: Aatjan Renders

Marcel van der Vlugt doet op zijn Instagram-account al tijden verslag van de gebeurtenissen in fantasiewereld Anotherland. Toen daar dit voorjaar een plaag uitbrak, die de bewoners aan huis kluisterde, lieten van we Van der Vlugt verslag doen in ons magazine.

Foto: Marcel van der Vlugt

We hebben dit jaar 45 nummers van FD Persoonlijk gemaakt. Het voert te ver om alle beeldverhalen nog eens langs te lopen. Maar tot slot nog mijn persoonlijke favoriet:

De serie ‘We love where we live’ van Louise Honée . Zij verbleef de afgelopen jaren verschillende keren in McDowell county in West-Virginia, een van de armste plekken van de Verenigde Staten. Ze maakte een bijzonder indrukwekkende serie over de veerkracht van kinderen aldaar. Honée benaderde mij met de vraag of ik wat zag in haar werk en ik was op slag verkocht.

De kinderen die zij fotografeerde groeien op in een keiharde omgeving van armoede, verslaving en verval. Maar Honée laat heel knap zien hoe sterk deze kinderen zijn. Dat zij het moeilijk hebben hoeft ze niet uit te leggen, dat zie je wel aan de omgeving. Honée toont dat er ondanks de ellende ook veel hoop, liefde en geborgenheid is. Die tegenstelling maakt haar werk zo boeiend en aangrijpend.

Foto: Louise Honée

