Sport

Voetbalteam vol verhalen - het vervolg

Begin dit jaar schreef FD-redacteur Tjabel Daling over zijn belevenissen als trainer van een G-voetbalteam, dat bestaat uit mensen met een beperking. Er kwamen heel veel reacties op. Hoe gaat het nu met het team? 'Coen, die vaak stemmen in zijn hoofd hoort en ons vorig seizoen verliet, is dit jaar weer teruggekomen.'