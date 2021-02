Werk & geld

Wat kunnen we leren van Apple-ceo Tim Cook?

Verwachtingen, aannames en altijd die vergelijkingen met je voorganger. Opvolging binnen het bedrijf is nooit makkelijk, zeker niet als je voorganger een icoon is. Dat ervoer Tim Cook, die in 2011 Steve Jobs opvolgde als ceo van Apple. Cook vaart zijn eigen koers en slaagt daarin: het techconcern behaalde onlangs de hoogste omzet in de geschiedenis.