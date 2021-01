Veel bedrijven willen ‘iets’ doen aan inclusiviteit en diversiteit en je zou zeggen: wie kan daar nou tegen zijn? En wat is er tegen een beetje training op dat gebied?

Toch zijn er wel wat bezwaren te bedenken. Er is nauwelijks wetenschappelijk bewijs dat dit soort trainingen werkt. In een onderzoek van de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania blijkt dat diversiteitstrainingen niet noemenswaardig tot gedragsveranderingen leiden.

De training ademt een boosaardig mensbeeld

Kwalijker is dat de trainingen in de praktijk een averechts effect kunnen hebben. Luister voor de gein eens naar de aflevering What a stupid f*cking way to have a really important conversation van de podcast ‘Blocked and Reported’. Dat is een interview met een vrouw die een jaar verplicht een diversiteitstraining volgde van Robin Diangelo; ja, zij van het boek ‘White Fragility’. Het is een schokkend relaas, waarin alles, maar dan ook alles wat witte mensen denken, zeggen en doen als racistisch betiteld wordt. De vrouw vertelt hoe ze langzaam maar zeker in een kramp raakt en zelfs als ze een zwarte collega heeft gecomplimenteerd met zijn outfit blijft hangen in zelftwijfel. De training ademt een boosaardig mensbeeld en gaat, door al het navelstaarderige ‘hoe gaan we met mensen van kleur om’, ook voorbij aan de wezenlijke vraag: waarom zijn die er in zoveel bedrijven niet?

Je zegt dat je in een hecht, fijn team werkt. Mijn ervaring is dat diversiteit in de dagelijkse werkpraktijk niet echt een probleem is en dat de orthodoxe christen en de getrouwde homo of de moslim en de Wilders-fan de beste maatjes kunnen zijn, gewoon door aardig en respectvol met elkaar om te gaan. Wat ze van elkaars levenswandel vinden, doet er niet toe. Hypocrisie is de hoeksteen van de samenleving en het misverstand achter veel ideëel beleid is: we zijn allemaal liberaal, zolang iedereen maar net als wij is. Over diversiteit gesproken.

Maar wat moeten jij en je team nu doen? Ik zou zeggen: leuk meedoen, maar kritisch blijven. De baas gaat tenslotte over je werk en niet over je opvattingen.

* Om privacyredenen is de naam gefingeerd. Allards echte gegevens zijn bij de redactie bekend.

Auteur: Sanne Kloosterboer is journalist en kantoortuinexpert.

