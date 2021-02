Persoonlijk

Vriendschap gaat veel dieper dan samen roddelen

Schrijver Alma Mathijsen verbaast zich erover dat vrienden in onze samenleving een andere status hebben dan partners en familie. Waarom kun je een partner wel registreren en een vriend niet? En waarom vieren we geen feest als we tien jaar bevriend zijn? Zesde aflevering van een interviewserie over vriendschap.