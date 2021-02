Persoonlijk

Eenzaamheid is een aangrijpend rotgevoel

Nee, van een eenzaamheidsepidemie wil hij niet spreken, wel vindt hij eenzaamheid een groot probleem. Hoogleraar Theo van Tilburg (ook wel: de eenzaamheidsprofessor): ‘Dankzij sociale media is het veel makkelijker je contacten te onderhouden en te intensiveren.’ Deel zeven in een interviewserie over het fenomeen vriendschap.