Persoonlijk

Een netjes einde van de vriendschap

Niet elke vriendschap is eeuwig. Maar waar liefdesrelaties meestal met een harde breuk eindigen, laten mensen vriendschappen doorgaans verwateren. Dat kan onbevredigend zijn. Psychiater Uus Knops: ‘Met vraagtekens kunnen we moeilijk omgaan.’ Het laatste deel in een serie over vriendschap.