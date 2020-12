Het gesprek van je leven

Gesprek van je leven in acht quotes

FD Persoonlijk begon in mei dit jaar met de interviewserie ‘Gesprek van je leven’. Prominente Nederlanders vertelden aan journalist Annemiek Leclaire over het belangrijkste gesprek dat ze in hun leven voerden. Welk gesprek zette hen aan het denken of in beweging? Welke conversatie had grote invloed? Het leverde een indrukwekkende serie op.