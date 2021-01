Persoonlijk

De man achter meditatie-app Headspace kan moeilijk genieten van zijn succes dit jaar

Andy Puddicombe is medeoprichter én stem van Headspace. Hij leert via de gelijknamige app miljoenen mensen mediteren. Sinds de coronapandemie stromen de gebruikers toe. ‘Het is lastig om dat te vieren als je kijkt naar de oorzaak van onze groei.’