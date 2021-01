Huis te koop

Van riante ruimtes naar hofjeswoning in Haarlem

Voor 'Huis verkocht' interviewen we oude kandidaten van de veel gelezen rubriek Huis te koop. Bevalt het nieuwe onderkomen en voor welk bedrag wisselde hun woning van eigenaar? In deze aflevering: Trudy de Bruin, die afgelopen juni te gast was in de rubriek.