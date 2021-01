Raad & Daad

‘Hoe voorkomen we financiële zorgen als een van ons overlijdt?’

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Haiko* (42) werkt in de detailhandel. ‘Mijn vriendin en ik werken allebei en wonen in een koophuis. We willen onze zaken goed regelen. Over het nabestaandenpensioen horen we dat het al meer wordt uitgekleed. Is een overlijdensrisicoverzekering een idee?’