Persoonlijk

Man, ga eens naar de dokter

Therapeutisch coach Tim Overdiek ziet ze vaak in zijn praktijk: mannen die het knap ingewikkeld vinden dat hun lichaam hapert. En die het nog lastiger vinden hun sterfelijkheid onder ogen te zien. Mannen zijn erkende zorgmijders, want om hulp vragen is onmannelijk. Het kan ook anders, betoogt hij.