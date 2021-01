Raad & Daad

‘Hoe zet ik mijn werk in de markt?’

Lezers vragen wekelijk advies. In deze aflevering Clara Peeters (31), theaterdocent en trainingsactrice. ‘Tot nu toe had ik vaste opdrachtgevers en kwam het werk vanzelf naar me toe, maar ik wil graag de stap maken naar ondernemen, meer mijn eigen werk creëren en dit in de markt zetten. Hoe doe ik dat?’