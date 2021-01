Persoonlijk

Annabel Nanninga: ‘Ik ben opgevoed met harde humor’

Op een zondagochtend in november blaast Annabel Nanninga met één tweet haar partij Forum voor Democratie op. Om vervolgens een nieuwe op te richten. Ondanks deze dadendrang valt het politieke vak haar soms zwaar. ‘De politiek is voor mij geen leuke opwaartse carrièremove. Het is een offer. Ik zie het als een soort sociale dienstplicht.’