Raad & Daad

'Angst weerhoudt me in mijn carrière'

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Marije* (32), financial control manager bij een horecagroothandel. ‘Bij veranderingen in mijn loopbaan heb ik last van sterke angstgevoelens. Die angsten om de controle te verliezen en te falen, weerhouden me soms ervan om stappen te zetten. Hoe kan ik die emoties het best te lijf gaan?’