Toerisme en recreatie

Bewuster reizen na de coronacrisis

Met z’n allen in een vliegtuig naar een bestemming ver weg, in de rij staan voor toeristische trekpleisters. We deden het allemaal jarenlang, maar inmiddels is er veel veranderd. Hoe gaan we straks reizen als het weer kan? Reisjournalist Stephanie Pander pleit voor een compleet nieuwe benadering. Ze geeft alvast wat ideeën.