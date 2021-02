Persoonlijk

Alles wordt beter met boter

Boter doe je op je brood of in de pan, om in te bakken. Nou, dat is Hilary Akers wat te beperkt. Zij maakt boter met vadouvan of met paprika en harissa. Dan heb je altijd een saus voorhanden die je gerecht laat smaken alsof het uren heeft geprutteld in allerlei lekkers.