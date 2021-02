Beeld: Jacqueline Dubbink voor het FD.

Vraagprijs: € 1.050.000

Egmond aan den Hoef, Herenweg 269 F

Gekocht in 2000 voor 1.000.000 gulden

‘Te mooi om waar te zijn’, ‘parel in het groen’, ‘oase van rust’: makelaars­clichés die vaak de plank misslaan. Maar op het voormalig Karmelklooster in Egmond aan den Hoef zijn ze van toepassing. Hier, op tweeënhalve kilometer van zee en 150 meter van de duinrand, woonden vanaf 1931 zusters karmelietessen. Ze zongen, baden en werkten: in de tuin en in het atelier, waar ze kaarsen goten en pijen naaiden voor collega-kloosterlingen.

In 1997, toen de laatste dertien nonnen de tafeltje-dek-je-leeftijd hadden bereikt, kwam het klooster in de verkoop. Het werd gesplitst in zes woningen plus een huisartsenpraktijk. Vier jaar later stond er bij een van de woningen alweer een bord in de tuin. Het was de toenmalige vrouw van Erno Levering (56, eigenaar van een bouwkundig adviesbureau) die bij toeval de advertentie in het plaatselijke sufferdje zag. Levering: ‘We woonden 300 meter verderop en wisten niet eens dat hier een klooster was.’ Maar toen ze zagen wat er achter de toegangspoort verscholen lag, stond ze maar één ding te doen: kopen. ‘De hoge plafonds, de sobere bouwstijl met alleen het glas in lood als kleurrijk element: prachtig.’ Herenweg 269 F bestaat uit een deel van de oude kapel, het voormalig naaiatelier en een aantal cellen op de etage erboven.

‘Met alle buren samen zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de kapel, de binnentuin en de acht hectare rondom’

‘Mijn ex is binnenhuisarchitect en zag meteen hoe ze het wilde hebben. Ik ben als bouwkundige meer van het grovere werk en concentreerde me op de buitenboel.’ Ze voegden vijf cellen samen tot twee slaapkamers, maakten van het atelier een logeerstudio plus kantoor en creëerden een ruime open keuken in het hart van het huis. ‘De akoestiek is daar geweldig. Ik zit bij de musicalvereniging, dus wil ik er weleens flink uit mijn dak gaan.’

Je terugtrekken in stilte is hier niet moeilijk, maar er heerst ook saamhorigheid tussen de buren. ‘We vormen een VvE en hebben wat spelregels en afspraken. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de kapel, de binnentuin en de acht hectare rondom. Geen commune, hoor, dat klussen doen we spontaan en naar eigen inzicht. De ene buur baggert jaarlijks de sloot uit, de andere schildert de poort en weer een ander heeft zich op de groentetuin gestort. En ik snoei de bomen en leeg de goten.’

Nu dochter Puck (19) in Amsterdam gaat wonen, vindt Levering het tijd om een nieuw huis te zoeken. ‘Soms denk ik: waarom vertrek ik eigenlijk? Maar na twintig jaar is het goed om van stek te veranderen.’ Ver zal hij niet gaan, daarvoor is zijn geboortegrond hem te lief. ‘Want kijk nou zelf: zo dicht bij de duinen en de zee – dit is toch de mooiste plek om te wonen?’

