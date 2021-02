Verzorging en luxe

Het einde van een kledingstuk

Het einde van een kledingstuk kan ook een nieuw begin zijn. Door de coronacrisis is er 30 procent meer textielafval. Want we zitten thuis en we ruimen - nog meer dan voorheen - onze kasten op. Bij recyclebedrijf Wieland Textiles, in Wormerveer, maken ze grondstof voor nieuwe garens van gebruikte kledingstukken. FD Persoonlijk keek mee.