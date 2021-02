Raad & Daad

‘Mijn collega is een complotdenker’

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Lisa* (40), therapeutisch coach. ‘Ik deel een praktijkruimte met een paar andere hulpverleners. Een van hen gelooft dat de coronacrisis een complot is om de mensen te knechten en de wereldbevolking te decimeren. Ik ga er nu niet echt op in, maar het zit me wel dwars. Moet ik de discussie aangaan?’ Sanne Kloosterboer geeft antwoord.