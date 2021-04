Persoonlijk

Hoe ongelukkiger, hoe vaker op sociale media

Volgens predikant Joost Röselaers is er een wetmatigheid waarneembaar in ons socialemediagebruik: hoe meer we posten, hoe ongelukkiger we zijn. Wat niet wil zeggen dat hij de stekker eruit wil trekken, integendeel, maar oog voor elkaar is in het echte leven wel een stuk waardevoller dan in het virtuele domein.