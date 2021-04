Persoonlijk Expat in coronatijd Een baan in het buitenland staat voor velen hoog op het verlanglijstje. Nieuwe cultuur, goed voor je loopbaan. Maar wat als zo’n baan midden in een wereldwijde pandemie valt? ‘Ik leerde het afgelopen jaar meer dan in de eerste twaalf jaar van mijn carrière.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Expat in coronatijd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren