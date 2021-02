Persoonlijk

Bas Timmer leeft voor daklozen

Bas Timmer is modeontwerper, maar dan anders. Hij maakt Sheltersuits, beschermende pakken van gerecycled materiaal, voor daklozen en vluchtelingen. Time Magazine riep hem onlangs uit tot Next Generation Leader. En de modewereld in Parijs heeft hem ook ontdekt. ‘Na dat eerste pak kan ik niet meer terug. Ik red levens.’