Raad & Daad

'Is een uitvaartverzekering onzin of niet?'

Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Kari-Anne Fygi (49), single en werkzaam in de media, wil weten of het raadzaam is een uitvaart­verzekering te nemen. ‘Is een uitvaartverzekering onzin of niet? En als ik er nu een afsluit en ik ga over twee jaar dood, zit er dan al genoeg in de pot?’