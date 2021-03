Persoonlijk ‘Ik ben gewoon een nuchtere kaaskop die zin heeft om zijn bedrijf te laten groeien’ Dries Wajer staat aan het roer van de Friese botenbouwer Wajer, opgericht door zijn vader, Dorus. Het bedrijf, dat de koning tot zijn klanten mag rekenen, heeft een druk jaar achter de rug. Vader en zoon over rijke klanten, naaldhakken aan boord en strubbelingen in een familiebedrijf: ‘Als ik iets anders vond dan Dries, was hij woest en werd er naar mij gekeken: wat gaat de baas doen?’

