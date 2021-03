Het gesprek van je leven

Het gesprek dat het leven van Arnon Grunberg veranderde

Welke conversatie zette je aan het denken of had grote invloed? In een interviewserie vraagt journalist Annemiek Leclaire mensen naar dat gesprek. Deze keer: schrijver Arnon Grunberg kwam in een bizarre situatie terecht. ‘Ik had nooit eerder over mijn eigen leven onderhandeld, ik was nog nooit zo dicht bij de dood geweest.’