Persoonlijk Als eerste van de familie naar het hbo of de universiteit In veel families is studeren niet vanzelfsprekend. Hoe gaat het dan als je de eerste bent die dat wel doet? Hoe oriënteer je je en bij wie vind je steun? Drie eerstegeneratieafgestudeerden vertellen: ‘Bijna iedereen was met zijn ouders naar de open dag gekomen, ik kwam alleen.’

