Werk & geld De bank bestrijdt witwassen. Wat betekent dat voor uw privacy? Jaarlijks wordt er voor miljarden witgewassen. Misschien wel via uw bankrekening. Om dat te voorkomen, stellen banken indringende vragen bij opmerkelijke transacties, ondervond journalist Daan Vermeer. Waar eindigt die controle-lust en begint privacy?

