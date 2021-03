Persoonlijk Shonda Rhimes regeert Hollywood Ze is de vrouw achter hitseries als Grey’s Anatomy en Bridgerton. In haar werk heeft ze oog voor elk detail, tot de belichting aan toe. Shonda Rhimes speelt nog wel verstoppertje met haar dochter, maar wil zich niet langer verstoppen. Een profiel.

