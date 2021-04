Persoonlijk Mogen biculturele vrouwen echt meedoen in Nederland? Mondige biculturele vrouwen die kritiek uiten op de Nederlandse cultuur? Daar zijn de meeste Nederlanders niet zo van gediend, merkt columnist Yesim Candan. Ze dook in de redenen hiervoor en ontdekte: Nederlanders zijn blijven steken in de jaren zeventig.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mogen biculturele vrouwen echt meedoen in Nederland? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren