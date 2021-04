Persoonlijk Mannen, wees een kwetsbare vader Ja, de onderzoeken laten zien dat vaders ook in de coronacrisis minder doen in huis dan moeders, en nee, Tim Overdiek gaat de mannen nu niet op hun falie geven. Wel pleit hij voor een ander, beter soort vaderschap: laat je zien aan je kinderen, man.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mannen, wees een kwetsbare vader Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren