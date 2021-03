Cultuur Rockstar biopics: altijd hetzelfde liedje Na de succesvolle biopics over Freddie Mercury en Elton John volgen er meer biografische films over popsterren. De volgende ster wiens leven wordt verfilmd is Robbie Williams. Wat maakt dit genre zo onweerstaanbaar?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Rockstar biopics: altijd hetzelfde liedje Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren