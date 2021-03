Het gesprek van je leven

Ivo van Hove over de gesprekken die hem vormden

Welk gesprek zette je aan het denken of in beweging? Welke conversatie had grote invloed? Deze week regisseur Ivo van Hove over het levenslange gesprek dat hij voerde met een gerenommeerde actrice: ‘Toen hebben we vijftig minuten in die omhelzing in dat halletje gestaan, er is verder geen woord meer gezegd.’